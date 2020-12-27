اللواء أحمد زكي عابدين: عام التحدي والإنجاز في العاصمة الجديدة

بكر بهجت _ قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عام 2020 كان بمثابة عام التحدي والإنجاز لشركة العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن ذلك التحدي تمثل في استمرار العمل داخل مواقع المشروعات دون الإخلال بأمن وسلامة العاملين، أما الإنجاز فهو ما حققته الشركة من معدلات كبيرة في مختلف المشروعات التي تعمل عليها والانتهاء من الحي الحكومي استعدادا لانتقال الوزارات.

أضاف عابدين في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن التحدي غير التقليدي كان في وجود وباء يهدد الجميع وينتشر في أي تجمعات، وهو ما يحتاج إلى إجراءات حاسمة للتعامل معه، من خلال العمل بالتناوب، مع اشتراط أن يكون العمال على مسافات آمنة، والتركيز على أن يكون العمل بالمعدات، مع وجود مركز صحي لفحص العاملين.

وقبل أسبوعين نقلت جريدة «دوت الخليج» عن عابدين قوله إن الشركة وقعت حتى الآن 218 عقدا مع المطورين تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها، مشيرا إلى أن تلك العقود منها 65 عقدا لأنشطة سكنية، وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية.

وأشار عابدين إلى أن تلك التحديات كان لها أثر كبير على الشركات العاملة في المشروع، وهو ما دفع شركة العاصمة لاتخاذ قرارات لمساندتها، من خلال التعامل مع كل شركة بصورة منفردة، فيما يتعلق بالأقساط واجبة السداد عليها، سواء بالجدولة أو التأجيل، ووفق آليات تضمن عدم تأثر الإيرادات الخاصة بشركة العاصمة التي يتم توجيهها للمشروعات، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشروع لم يتأثر على الإطلاق، خاصة وأن السيولة المتاحة لدى الشركة ساعدتها على تحقيق ذلك.

وتابع عابدين أن مساحات الأراضي التي تم بيعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي التي عززت القدرات المالية للشركة، وتم استغلال جزء من عوائدها – والتي بلغت وفق ما أعلنته في وقت سابق 300 مليار جنيه – في إنشاءات الحي الحكومي البالغة تكلفته نحو 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن موعد البدء في المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح عابدين أن الشركة سبقت الجدول الزمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة ما يقترب من 80%، وهو ما ظهر في الحي الحكومي، والأحياء السكنية ومشروعات القطاع الخاص التي تسير وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع شركة العاصمة.

الشركات اكتسبت خبرات كبيرة للتعامل مع الوضع الحالي

وأشار إلى أنه في حال استمرار الوضع خلال العام المقبل فإن جميع الشركات وليست العاصمة الإدارية فقط، أصبحت لديها الخبرة للتعامل مع تلك المواقف، وخاصة ما يتعلق بالاعتماد على الوسائل الحديثة في إدارة مواقع المشروعات، وأيضا التركيز على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة، وفي مشروع العاصمة فإن الوضع سيختلف كثيرا خلال العام المقبل، مع انتقال الوزارات إلى مقارها الجديدة وبدء الحياة في المشروع العملاق.

وأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص كان أداؤهما ممتازا خلال العام الجاري، مقارنة بالوضع في العديد من الدول الأخرى، وذلك في ظل وجود وباء عالمي أدى إلى انهيار المعدلات في جميع الدول، إلا أن مصر نجحت من خلال إجراءات وسياسات ناجحة في التكيف مع الأمر وامتصاص الأزمة ومواصلة العمل في المشروعات، وهو ما عاد بالنفع على المعدلات.