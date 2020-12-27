سيد فاروق: التزام المقاولون العرب بالجداول الزمنية نقطة مضيئة

بكر بهجت _ قال المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن عام 2020 كان بمثابة عام التحدي لقطاع الإنشاءات الذي جاء في مقدمة القطاعات التي اتجهت إليها الأنظار فور ظهور تداعيات أزمة كورونا، وذلك باعتباره قطاعًا قاطرًا لمختلف الصناعات الأخرى، مشيرًا إلى أن شركة المقاولون العرب نجحت بالفعل في المرور من ذلك الاختبار بأفضل النتائج على المستويين المحلي والعالمي.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة وضعت قواعد في مختلف مواقع المشروعات التي تتولى تنفيذها، وذلك حتى لا تتوقف الأعمال وبما لا يضر بالعاملين بها، وهو ما ساهم في رفع معدلات التنفيذ وإنجاز نسبة كبيرة منها، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة التي وقعتها الشركة في النصف الثاني من العام تعطي مؤشرًا إيجابيًّا عن السوق، وما سيكون عليه الوضع في العام المقبل.

واقتربت قيمة الأعمال التي نفذتها المقاولون العرب في الخارج إلى نحو 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالي المنصرم، ودخلت الشركة في منافسة على مشروعات للكباري والبنية التحتية خلال الفترة الحالية في كينيا وأوغندا، وتنزانيا، بقيمة تقترب من 250 مليون دولار، وأخرى لمحطات الكهرباء في تنزانيا وإريتريا وأيضًا في الأردن بقيمة نحو 400 مليون دولار.

وقبل أسبوعين نقلت جريدة دوت الخليج عن فاروق قوله، إن حجم التعاقدات التي وقعتها شركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروعات داخل مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية من بداية شهر يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ نحو 21 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تتضمن أيضًا العقد الجديد بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف فاروق أن القيمة الإجمالية لعقد أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها ضمن تحالف مع شركات حسن علام وبتروجيت وكونكورد، مشيرًا إلى أن نصيب شركة المقاولون العرب من تلك الأعمال يقدر بنحو 6.5 مليار جنيه.

وبالعودة مجددًا إلى الوضع في عام 2020، قال فاروق إن أهم النقاط المضيئة هو التزام الشركة بالمواعيد المحددة والجداول الزمنية لمشروعاتها دون الإضرار بسلامة العاملين فيها، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها السوق.

تحديات العام أفرزت قواعد جديدة تضمن استمرار العمل في المواقع

ولفت إلى أن الأعمال التي تعاقدت عليها الشركة موزعة على الأنشطة الإنشائية كافة التي تقوم بها الشركة مثل الكباري والطرق والمباني ومحطات المياه والصرف والكهرباء، إلى جانب المشروعات التي يجري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب ما أعلنته الشركة قبل شهرين فإنها حققت نموًّا فى قيمة الأعمال المنفذة خلال العام المالي 2018/2019 بلغت نسبته 12.38% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث وصلت قيمة الأعمال المنفذة إلى 24.8 مليار جنيه.

وبلغ مجمل ربح النشاط 282 مليون جنيه، وأرباحًا صافية 571 مليون جنيه، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2019 ما قيمته 9.1 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نموًّا للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.27% خلال العام المالي المنقضي.

وأشار إلى أن الشركة دخلت في تحالفات مع شركات مصرية وأخرى داخل عدة دول بالخارج للمنافسة على المشروعات المطروحة بها، ويجري حاليًا إعداد العروض التي سيتم تقديمها، كما أن هناك مشروعات تجري حاليًا دراسة العروض المقدمة لها وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن الشركات الفائزة، وتعد الشركة هي الأقرب.