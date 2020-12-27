تي سي آي سنمار تدرس ضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر خلال 2021

فهد حسين – كشف المهندس شريف المنوفي الرئيس التنفيذي لشركة تي سي آي سنمار للكيماويات، عن دراسة الشركة زيادة استثماراتها بالسوق المصري بقيمة 200 مليون دولار خلال العام المالي القادم.

طالع.. شريف المنوفي: تي سي آي سنمار رفعت حصتها في سوق الكلور إلى 35%

وأوضح المنوفي، أن الشركة تسعى لتعزيز من استثماراتها الحالية في السوق المصرية لتصل إلى 1.7 مليار دولار ، كأكبر مستثمر هندي في السوق.

وتوقع المنوفي، أن يشهد الربعين الأول والثاني من العام المالي 2021 – الذي يبدأ أول أبريل وينتهي بنهاية مارس – زيادة حصة الشركة السوقية نظراً لنمو الطلب على مادة البولي فينيل كلورايد، والتي ستعلب دوراً محورياً في إرساء البنية التحتية لكبرى المشروعات القومية بالدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

تغطي تي سي آي سنمار للكيماويات معظم احتياجات السوق المحلي من مادة البولي فينيل كلورايد والكالسيوم كلورايد

كما تسعى تي سي آي سنمار للكيماويات إلى زيادة إنتاجها من كل من الكلور والهيبوكلورايد اللذان يستخدمان بوفرة في تطهير مياة الشرب وعمليات وتصنيع مواد التطهير و التعقيم والمنظفات الصناعية نظراً لاستمرار جائحة كورونا، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.

وعلى جانب آخر أشار المنوفي إلى تأثر شركة تي سي آي سنمار للكيماويات بجائحة كورونا مثلها مثل كافة الشركات حول العالم، مما انعكس على النتائج المالية للشركة، حيث تسببت الجائحة في خسائر مالية للشركة.

وأوضح أن الطلب على مادة البولي فينيل كلورايد تقلص بنسبة 30-35%، وكذلك الصودا الكاوية 50% والكالسيوم كلورايد 50%، حيث عطلت الجائحة حركة التجارة بالعالم واثرت سلباً على الاقتصاد العالمي.

وقال المنوفي، إن مصر تمكنت من التغلب على الموجة الأولى من جائحة كورونا بأقل الخسائر الممكنة وذلك بالمضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مما ساعد السوق المحلي على التعافي بفضل الاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة لإنعاش الحركة الاقتصادية من ناحية وزيادة الاحتياج للاستخدام مادة البولي فينيل كلورايد من ناحية أخرى. كذلك فإن مادتي الكلور والهيبوكلورايد كانا من المنتجات الضرورية في ظل وجود الجائحة.

تصدير 50% من إنتاج مادة البولي فينيل كلورايد، و90% من الصودا الكاوية في 2020

وأضاف المنوفي، أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات نجحت في تصدير معظم إنتاجها في عام 2020، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، إذ قامت الشركة بتصدير50% من إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد، وبالرغم من تراجع الطلب العالمي على الصودا الكاوية، صدرت الشركة 90% من إنتاجها منها، كما صدرت الجزء الأكبر من إنتاجها من الكالسيوم كلورايد.

وتابع: “بالرغم من تداعيات فيروس كورونا و الخسائر التي تسببت بها الجائحة، حرصت تي سي آي سنمار للكيماويات على تلبية احتياجات السوق المحلي واحتياجات أسواق التصدير على السواء.

تي سي آي سنمار للكيماويات حرصت على تلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير في 2020

وقال المنوفي: “من هنا، قامت الشركة بتوفير 50% من حجم إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد للسوق المحلي، كما عملت على مد السوق المحلي باحتياجاته من الكالسيوم كلورايد كاملة، في حين قمنا بتصدير90% من إنتاج الصودا الكاوية.”

وأضاف الرئيس التنفيذي بشركة تي سي آي سنمار، أنه بفضل الاستراتيجيات السديدة التي انتهجتها الدولة لإنعاش الحركة الاقتصادية، تمكنت الشركة، في ظل الأزمة، من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لإنتاج مادة البولي فينيل كلورايد، آخذة في الاعتبار اتباع كافة التوصيات الاحترازية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وذكر المنوفي، أن الشركة تقوم بتسخير كافة مواردها ومنتجاتها منذ انتشار الجائحة لخدمة قطاع المنظفات والمطهرات في مصر.

ونوه بقدرة تي سي آي سنمار في الحفاظ على معدلات إنتاجيتها من الكلور لتصل إلى 40 ألف طن خلال عام 2020، حيث أخذت على عاتقها المضي قدماً في الحفاظ على معدلات إنتاجيتها من الصودا الكاوية لتصنيع الكلور والهيبوكلورايد، والتغاضي عن تحقيق أي ربحية إنطلاقاً من دورها الرائد ومسئوليتها المجتمعية تجاه ما تشهده البلاد من فترة حرجة جراء تفشي من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات هي أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار اجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات اساسية و هي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية و الكالسيوم كلورايد.

و تعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، والتي تعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تقوم تي سي آي سنمار للكيماويات بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلورايد.