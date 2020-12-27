مال وأعمال

لافارج مصر وإل إم إس توقعان اتفاقية تحالف للدخول في مشروعات مشتركة

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وقعت لافارج مصر، التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية، اتفاقية تحالف مع شركة إل إم إس للإنشاءات، للدخول في مشروعات مشتركة بقطاع التشييد والبناء، ومن المتوقع البدء في تفعيل بنود الاتفاقية مطلع الشهر المقبل.

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وفي بيان لشركة لافارج قال سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر إنه تم التعاقد مع شركة إل إم إس للإنشاءات لإدارة توريد وصب نحو نصف مليون متر مكعب خرسانة لإحدى علامات التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة.

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وأضاف أن التحالف يدرس حالياً حزمة من المشاريع الاستثنائية الأخرى التي من شأنها تعزيز سبل التعاون المشترك في المستقبل القريب للنهوض بمفاهيم التشييد والبناء المستدام في مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة إل إم إس للإنشاءات أن تلك الشراكة جاءت تزامناً مع بدء تشييد وتطوير”وان ناينتي One Ninety”، بالقاهرة الجديدة التي نسعى من خلالها إلى خلق مفهوم جديد للحياة السكنية والتجارية والترفيهية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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