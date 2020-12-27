ماجد شريف: سوديك اكتسبت خبرات جديدة في التسويق والتحصيل وآليات الإدارة

بكر بهجت _ قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، إن التحصيلات والتسليمات نتيجة التباعد الاجتماعي كانت من أهم التحديات التي واجهت الشركة خلال عام 2020، وخاصة مع عجز العملاء عن استلام وحداتهم لعدم قدرتهم على الخروج والاختلاط رغم انتهاء الشركة منها في المواعيد المحددة والتزامها بالجدول الزمني.

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أضاف أن الشركة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع ذلك الوضع، من خلال عدة محاور، حيث اعتمدت الشركة في توفير السيولة اللازمة للإنفاق على المشروعات على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في الإيرادات الناجمة عن المبيعات، والثاني التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها من البنوك، وذلك في ظل المركز المالي القوي الذي تتمتع به، الأمر الذي ساعد الشركة على مواصلة العمل داخل مشروعاتها، دون انقطاع، مع اتباع الإجراءات الاحترازية كافة، وهو ما ساهم في إنجاز المعدلات المطلوب تنفيذها.

ولفت إلى أن قيمة ما تم ضخه في أعمال الإنشاءات بمشروع سوديك إيست الذي تقيمه الشركة في منطقة شرق القاهرة 1.2 مليار جنيه، كما أنهت الشركة أكثر من 50% من أعمال الإنشاءات في مشروعها التجاري EDNC الذي تقيمه في مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع إيستاون، وبلغت قيمة عقود المقاولات التي وقعتها الشركة في المشروع حتى الآن 1.7 مليار جنيه.

وأوضح أنه بالنسبة لعنصر التحصيلات فإنه كان التحدي الأكبر الذي واجهته الشركة، نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي، إلا أن الشركة نجحت في استعادة جزء كبير من المعدلات التي تأثرت بجائحة كورونا، حيث عادت المعدلات لطبيعتها مع الربع الثالث من العام.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، فإن الشركة حافظت على العمالة والموظفين داخلها، ولم تتخذ أي إجراءات تخص خفض الأجور، وإنما التزمت بدفع المستحقات كافة في المواعيد المحددة، وفيما يتعلق بآليات العمل، فإنها اعتمدت على التطبيقات الحديثة في التواصل بين مختلف الإدارات، وعقد الاجتماعات افتراضيًّا لضمان عدم تأثر العمل والحفاظ على أمن وسلامة جميع العاملين، والحد من انتشار الفيروس.

وأكد أن أهم الخبرات الجديدة التي اكتسبتها الشركة في عام كورونا، تمثلت في الاعتماد على الوسائل الحديثة والتطبيقات فيما يتعلق بالتسويق والتحصيل وآليات الإدارة، والتكيف مع السوق ومتطلباتها بأسرع وسيلة ممكنة، إلى جانب الوصول إلى العملاء بعدة طرق حديثة، ومواصلة العمل في مواقع المشروعات مع اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على السلامة.

وتابع أن الشركة اكتسبت خبرات كثيرة تمكنها من التعامل مع أي تغيرات قد تطرأ على السوق، ما يعني استعداداها للعام الجديد بالعديد من الإجراءات والخطط البديلة للتكيف مع أي وضع ستكون عليه السوق.

الربع الثالث بداية العودة إلى المسار الطبيعي للمعدلات

وأوضح أن أهم النقاط المضيئة في 2020 بالنسبة للشركة تمثل في العودة إلى المسار الطبيعي فيما يتعلق بالمبيعات والتسويق والتحصيلات والسعي نحو الوصول إلى المستهدف.

وعن أداء الحكومة على مستوى دعم القطاع الخاص في مواجهة تحديات 2020، أكد شريف أن الحكومة نجحت بإجراءاتها في المرور من الأزمة بأفضل صورة ممكنة، كما أن المبادرات التي أطلقتها بالتعاون مع البنك المركزي المصري ساهمت في مساندة الشركات بمختلف قطاعاتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص تمكن من امتصاص الأزمة والتكيف معها، وتلبية متطلبات العملاء وتوفير احتياجات السوق.

وحققت سوديك، نموًّا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 6.3%، لتصل إلى 537.847 مليون جنيه، في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 506.093 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، في حين تراجع إجمالي إيرادات النشاط وفقًا للقوائم المالية المرسلة للبورصة الأسبوع الماضي، إلى 3.151.403 مليار جنيه، في خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.405.661 مليار جنيه بالفترة المقارنة.