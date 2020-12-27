مبيعات المصريين ترفع خسائر البورصة إلى 0.78% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصل مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، ليتداول عند مستوى 10600 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثينى انخفاضاً بنسبة 1.30%، ليتداول عند مستوى 59.08 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.2%، و 1.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 392.508 مليون جنيه على 171 شركة من خلال 17.739 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل ارتفاع 21 في حين لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 13.756 مليون جنيه، منها 9.732 مليون جنيه للأفراد، و 4.024 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي 11.453 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 13.298 مليون جنيه، مقابل 1.845 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 2.303 مليون جنيه، منها 1.890 مليون جنيه للمؤسسات، و412.867 ألف جنيه للأفراد.