بيتكوين تواصل صعودها التاريخي وتتخطى حاجز 27 ألف دولار لأول مرة

وكالات _ قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة فوق حاجز 27 ألف دولار، اليوم الأحد، فيما يعد أعلى مستوى لها في تاريخها.

طالع.. ارتفاع قيمة البيتكوين إلى معدلات قياسية

وسجلت بيتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة 27644.19 دولار على منصة التداول “بيتستامب”، محققة رقما قياسيا، حيث ارتفعت بأكثر من 11 % مقارنة بأسعار أمس السبت 25022 دولارا.

ويعني هذا أن العملة المشفرة قفزت بأكثر من 250% خلال 2020.

وحققت بيتكوين ارتفاعا مذهلا هذا العام في حفلة صعود بدأت خلال الشهرين الأخيرين.

وأدت الشعبية المتزايدة لعملة البيتكوين إلى أنها أصبحت أحد الأصول التي يتم تداولها على نطاق واسع، مثل العملات التقليدية القوية.

ووفقا لخبراء مصرف “جولدمان ساكس” فإن العملة الرقمية بيتكوين قد شهدت تقلبات عديدة في سعرها هذ العام قبل أن يصل إلى مستويات قياسية مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع “سي إن بي سي” أوضح المحللون في مذكرة بحثية نُشرت، يوم الخميس، أن كلا من المستثمرين المؤسسيين والأثرياء يتجنبون العملات المشفرة نظرًا لقضايا الشفافية الكامنة فيها”، مشيرين إلى أن ارتفاع النحاس كان العامل الرئيسي لارتفاع بيتكوين.

وأوضحوا أن “ضعف أداء الذهب مؤخرًا مقابل المعدلات الحقيقية والدولار قد ترك بعض المستثمرين قلقين من أن البيتكوين تحل محل الذهب كأداة تحوط من التضخم”.

وأضافوا: “في حين أن هناك بعض الاستبدال يحدث، بيد أننا لا نرى ارتفاع شعبية البيتكوين يشكل تهديدا وجوديا للذهب كعملة الملاذ الأخير.”

وأردف محللو البنك: “من وجهة نظرنا ، فإن عملة البيتكوين هي تجارة رابحة الانكماش بالتجزئة، بينما الذهب هو أصل دفاعي للحفاظ على رأس المال الحقيقي على المدى الطويل”.

وأوائل عام 2020 ، كان سعر بيتكوين يعادل 8 آلاف دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى 4 آلاف دولار عندما تفشت الجائحة في الربيع.

وبدأت بيتكوين تدريجيا في الزيادة، ثم تسارع ارتفاعها بحدة في الخريف، وزادت قيمة تلك العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر.

وهذه العملة حتى الآن أكبر عملة رقمية بحصة سوقية تقارب 70%.