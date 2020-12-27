يحيى أبو الفتوح: تداعيات كورونا أبرز التحديات و2020 أسوأ من عام الأزمة المالية العالمية

فهد حسين _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن التعامل مع أزمة كورونا وانعكاسها على العملاء، وتنسيق سير العمل عن بعد فضلًا عن حماية الموظفين وتقديم الرعاية الصحة لهم، وكذلك حماية المتعاملين في الفروع، كان من أبرز التحديات التي واجهت البنك خلال 2020.

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أضاف أن التعامل مع تداعيات أزمة كورونا مثّل تحديًا غير مسبوق بالنسبة للبنك الأهلي، مشيرًا إلى أن التعرض لتلك التداعيات تخطى ما مر به القطاع المصرفي جراء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لا سيما أنه وباء سريع الانتشار عطل نواحي الحياة الاقتصادية وأدخل العالم في حالة من عدم اليقين.

وأشار أبو الفتوح إلى ما فرضته تلك التحديات على موازنة البنك الأهلي، والذي ظهر في بنود الإنفاق الجديدة على الإجراءات الاحترازية من مستلزمات الوقاية من الفيروس وأجهزة تعقيم المنشآت والفروع، وتتبع حالات الإصابة المكتشفة بالفروع والتي استدعت إغلاقها لإتمام عملية التطهير بالكامل، وما يتبعها من إجراء الفحوصات الطبية للعاملين في تلك الفروع.

أضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن النفقات الإضافية خلال 2020، لم تتوقف عند هذا الحد، بل تم تخصيص بنود جديدة على التكنولوجيا، من حواسب شخصية للعاملين عن بعد وتأمين تعاملاتهم سيبرانيًّا.

وقال أبو الفتوح، إن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من أفراد وشركات بجانب التنازل عن بعض العمولات وإلغاء جزأ من الرسوم المقررة على بعض الخدمات أثر إلى حد ما على الإيرادات خلال 2020.

ونوه أبو الفتوح، إلى أن استثمارات البنك الأهلي في البنية التحتية التكنولوجية ساهمت بشكل كبير في تسهيل تجربة العمل عن بعد لعدد لا بأس به من الموظفين، مشيرًا إلى أن ظروف الجائحة مكنت الموظفين من التطبيق العملي لتلك التجربة التي لم يتم استغلالها على هذا النطاق من قبل.

ولم يغفل نائب رئيس البنك الأهلي، استجابة العملاء التي وصفها بأنها جاءت عالية في التعامل مع ظروف الجائحة وما فرضته على التعاملات مع البنك عبر القنوات الرقمية وتقليل الزيارات للفروع.

وأكد أبو الفتوح، عدم تأثر الوضع التنافسي للبنك الأهلي بظروف الجائحة خلال 2020، مستندًا في ذلك إلى البنية التكنولوجية التي ساعدت البنك من أول يوم لتطبيق الإجراءات الاحترازية، منوهًا بامتلاك البنك عددًا كبيرًا من المنتجات والخدمات المتاح تقديمها عن بعد.

ودلل أبو الفتوح على ما ذكره بأن الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد -شهادات الـ 15%- تم بنسبة تناهز 75% عبر القنوات الإلكترونية.

وأكسبت الجائحة البنك الأهلي خبرات جديدة تمثلت في انتهاز فرصة قبول التحول الرقمي لبعض الخدمات لدى العملاء، ما أتاح التوسع في تقديم منتجات وخدمات رقمية أكثر طالما حاول البنك التوسع فيها خلال السنوات الماضية، ولكن ظروف الجائحة سرعت من وتيرة إنجازها بمعدلات غير متوقعة، بحسب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف أبو الفتوح أن تلك الخبرات المكتسبة خلال 2020، ستمكن البنك الأهلي من التعامل بشكل أقوى وأكثر إنجازًا مع التحديات المرتقبة خلال العام المقبل.

وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي تمكن من تحقيق مستهدفاته كافة للمؤشرات المالية للعام 2020، باستثناء الأرباح لا سيما أن إجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض وصل إلى 840 مليار جنيه، فضلًا عن تحقيق المستهدف لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقروض التجزئة المصرفية أيضًا.

وأضاف أن شهادات الـ 15% رفعت تكلفة الأموال لدى البنك الأهلي في مقابل تدني أسعار الائتمان، ما وصفه بأنه أمر مقبول وإن كان سلبيًّا خلال عام استثنائي مثل 2020.

وجاء بين أبرز النقاط المضيئة للعام 2020، بالنسبة للبنك الأهلي، النمو المحقق في محافظ الائتمان والأنشطة المختلفة مثل الإنترنت البنكي والتجزئة المصرفية والمحافظ الإلكترونية وائتمان الشركات والأفراد الذي تخطى المعدلات المستهدفة، الأمر الذي وصفه نائب رئيس مجلس الإدارة بالإنجاز وسط تلك الظروف.

قال أبو الفتوح، إن الأرواح التي فقدت وإصابة بعض العاملين ليس في البنك الأهلي وحسب ولكن على مستوى القطاع المصرفي ككل، بجانب تراجع الأرباح عن المستهدف كانت من أكثر النقاط المظلمة للعام 2020، وإن كان التراجع في الأرباح مقبولًا في مثل تلك الظروف.

وأكد أبو الفتوح قدرة الحكومة والبنك المركزي على التعامل بمرونة كبيرة وباحترافية مع التداعيات التي فرضتها الجائحة، والتي نالت إشادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني أيضًا، بالرغم من الأثر السلبي الذي طال كل بلدان العالم ليحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية وضعته على رأس بلدان المنطقة والعالم أيضًا.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن دعم الحكومة والبنك المركزي للقطاع الخاص كان موضع استحسان كبير من المؤسسات التي ذكرها كما مثلت الركيزة الأساسية للنمو الإيجابي المحقق على مستوى الاقتصاد بالنظر لانكماش معظم اقتصادات العالم والمنطقة جميعًا.

واكتفى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في وصفه لعام 2020 بكل ما شهده البنك الأهلي والاقتصاد المصري ككل قائلًا: “الحمد لله وكفى”.