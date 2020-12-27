أشرف القاضي: الحلول الرقمية هي المستقبل وأبرز ما اكتسبه المصرف المتحد من الجائحة

فهد حسين _ عدَّد أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، التحديات التي اعترضت مسيرة مصرفه خلال 2020 لتشمل فيروس كورونا ومعاناة العملاء كانعكاس لتداعيات الجائحة على الاقتصاد، فضلًا عن انخفاض الطلب واستيراد مواد التصنيع، بجانب خفض عائد الكوريدور بمقدار 4%.

طالع.. أشرف القاضي: 27 ألف مشترك في الخدمات الرقمية بالمصرف المتحد

أضاف القاضي، أن جائحة كورونا كانت أحدث التحديات التي تعرض لها المصرف المتحد، إلا أنه استجاب لهذا التحدي بالترشيد الفوري للإنفاق، وتقديم حلول مبتكرة تواكب الوضع لزيادة حجم الأعمال، بما يعزز من الإيرادات في ظل تلك الظروف.

وأشار إلى أن المصرف المتحد استخدم ريادته في الحلول الرقمية لتقليص عدد العاملين في مكان واحد، كما سمح بالعمل من المنزل ومن أماكن متفرقة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة والبنك المركزي لتسيير منظومة العمل وإدارة موارده البشرية.

ولم يتطرق رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى آثار الجائحة على أجور العاملين بالمصرف.

رشدنا الإنفاق فورًا وعملنا على تعزيز الإيرادات كاستجابة لتداعيات الجائحة

ونوه القاضي، بأن المصرف المتحد تعامل مع منافسيه في السوق المصرية في إطار “المنافسة الشريفة لفائدة المجتمع والدولة بشكل عام”، على حد قوله.

وقال إن استخدام الحلول الرقمية التي وصفها بأنها “هي المستقبل”، كان من أهم الخبرات الجديدة التي اكتسبها المصرف المتحد من عام كورونا.

وأكد رئيس المصرف المتحد، أن عام 2020 كان تمرينًا على التعامل مع 2021، وسط استمرار الجائحة التي أصبحت تتخذ صورًا مختلفة مؤخرًا.

كما أكد تأثر المؤشرات المالية للمصرف المتحد سلبًا بتداعيات الجائحة على الاقتصاد وما ألحقته بالأفراد أيضًا، قائلًا: “ولكن نحمد الله على احتواء ذلك وتقديم سنة أخرى مميزة في ظل هذه الظروف”.

زيادة حجم التمويلات والودائع وتحقيق رقم ربحية جيد أضاء نفق كورونا المظلم

ووصف القاضي الزيادة في حجم التمويلات والودائع وتحقيق رقم ربحية جيد، بأنهم من النقاط المضيئة وسط عتمة العام الماضي، إلا أن إصابة المواطنين بالفيروس المستجد ووفاة نحو 4% منهم متأثرين بها كان من الأسوأ خلال هذا العام. وقال: إن أداء وإدارة الحكومة على مستوى دعم القطاع الخاص في مواجهة تحديات 2020، كانا متميزين. وأخيرًا وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، سنة 2020 بأنها “سنة غير عادية”.