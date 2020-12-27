أشرف الغمراوي: البنوك تنازلت عن الربحية في سبيل أولوية دعم الاقتصاد

أمنية إبراهيم _ قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن أبرز تحدي واجه بنكه وباقي وحدات القطاع المصرفي خلال عام 2020، هو تبديل الأولويات، لتصبح مساندة ومساعدة الاقتصاد القومي في مواجهة شبح الركود الذي ضرب العالم في ظل جائحة كورونا، أولوية قصوى، بدلًا من الربحية والتي تعتبر الهدف الأول للبنوك دائمًا.

وأوضح الغمراوي، أن الظروف التي مرت بها مصر في ظل تداعيات جائحة كورونا والمعاناة التي واجهتها مختلف القطاعات الاقتصادية دفعت بشكل قوي لتغيير فكر البنوك، ليصبح الهدف والدور الرئيسي لها كيف تنقذ الاقتصاد من هذه الأزمة الصعبة التي لم نمر بمثلها من قبل، والتنازل عن أهدافها المُلِحة بالبحث عن مصادر زيادة الربحية.

وتابع الغمراوي، أن البنك المركزي المصري كان داعمًا قويًّا مع وحدات القطاع المصرفي التي استجابت لهذا التحدي والتغيير الطارئ في خططها، والذي شمل حزمة ضخمة من الإجراءات من بينها تأجيل الأقساط والإعفاء من العمولات وزيادة حجم المساهمة والتبرعات لإعانة الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة والإغلاق الجزئي.

وأكد الغمراوي، أن البنوك لم تدخر جهدًا في الوقوف بجانب عملائها سواء من الشركات أو الأفراد، في ظل المحنة والأزمة الصعبة، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من اجتياز عدة أزمات في السنوات الأخيرة مثل الأزمة المالية العالمية والإصلاح الاقتصادي ما بعد الثورات، إلا أن الوضع والتداعيات مع جائحة كورونا يختلف تمامًا.

الأزمات تولد خبرات أعلى وأكثر تميزًا

وأضاف الغمراوي: “يكفي تصرف البنوك العامة الوطنية الشجاع، بإصدار شهادات ادخار بسعر عائد يفوق سعر الائتمان التي تمنح به التمويل وتحملها لفارق تكلفة الأموال وتأثر ربحيتها سلبًا، لمساندة شركات القطاع الخاص”.

وقال إن مبادرات البنك المركزي المصري شكلت درع حماية للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويأتي في مقدمتها الدعم المستمر لقطاع السياحة، والذي وصل إلى توفير تسهيلات ائتمانية بعائد منخفض لصرف رواتب العاملين، لمجابهة مخاطر تسريح العمالة.

وعلى صعيد انعكاسات الجائحة على الإنفاق والإيرادات، أشار الغمراوي، إلى أن مصروفات ونفقات بنك البركة – مصر، شهدت زيادة غير مسبوقة خلال عام 2020، نتيجة الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لحماية ووقاية العاملين والعملاء من انتشار العدوى، وتوفير المطهرات والمعقمات وبوابات التعقيم والحواجز العازلة إلى جانب إجراء المسحات الطبية PCR عند ظهور أي إصابة سواء بالفروع وبالإدارات لكل المتواجدين بمكان الإصابة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة.

تأثر الربحية والعائد على حقوق الملكية أبرز السلبيات

واستطرد الغمراوي، أن ربحية البنك بصفة عامة تأثرت، نتيجة لعدة أسباب من بينها رفع عوائد شهادات الادخار مما أدى لزيادة تكلفة الأموال، وفي الجهة المقابلة تم خفض أسعار الائتمان لتنشيط السوق ومساندة الشركات، إلى جانب تخفيض العمولات والإيرات الأخرى، مشيرًا إلى أن البنوك في 2020 لم يعد همها الأول تحقيق الأرباح وكل ما يشغل بالها هو المرور من هذه الأزمة غير المسبوقة بأقل خسائر.

وقال الغمراوي، إن مجموعة البركة والتي تضم نحو 15 بنكًا اتخذت محافظ البنك المركزي المصري المصري قدوة في إدارة الأزمة خلال مواجهة جائحة كورونا، بعد أن رأوا كيف نجحت وأثرت المبادرات التمويلية في تنشيط السوق والحفاظ على حركة الأسواق من التعرض للانكماش، لمواجهة أكبر خطر في أزمة الوباء وهو الركود والكساد.

وأكد الغمراوي، أن الحفاظ على العمالة وأصحاب العقود المؤقتة وهيكل الأجور، كانوا من ضمن أولويات بنك البركة مصر خلال أزمة كورونا، للحفاظ على الأمن الاجتماعي، وعدم المشاركة في تفاقم معدلات البطالة التي ارتفعت بالفعل بسبب تداعيات الجائحة.

وعلى صعيد الخبرات المكتسبة أكد الغمراوي، أن الأزمات تولد خبرات أعلى وأكثر تميزًا حيث تدفع إلى البحث في أفكار وآليات خارج الصندوق، بعكس الفترات الطبيعية التي لا تحبذ فيها المؤسسات الخروج عن المألوف والمتعارف عليه ويكون تطور الخبرات فيها بمعدل طبيعي.

وأضاف أن ما مرت به المؤسسات بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة، يؤهلها للتعامل بصورة أفضل وأكثر احترافية مع أي تحديات جديدة لأزمة كورونا في 2021، وخاصة في جزئية الإنذار المبكر لتأثر أو تعثر العملاء، للتدخل في الوقت المناسب وتقديم الدعم المطلوب للتعويم والتغلب على مشاكل تأثر التدفقات النقدية.

الإنذار والتدخل المبكر لتعويم الشركات أبرز أسلحة 2021

وأكد أن الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي الذي يضمن الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة أيضًا، هو التحدي الأكبر للبنوك خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الاعتماد على الإنذار المبكر والدخول في التوقيت المناسب لتعويم العملاء قبل تأزم الموقف والوصول لمرحلة التعثر وتوقف النشاط الذي يؤثر بدوره سلبًا على الإنتاج وسوق العمل بالبلاد.

وقال الغمراوي، إن بنكه قام بتخفيض الموازنة التقديرية ومستهدفاتها لعام 2020، لمواجهة الأزمة مثل سائر البنوك والمؤسسات، مؤكدًا أن ميزانيات العام الجاري ستظهر قطعًا تأثر هامش ربحية البنوك بصورة ملحوظة.

فيما أشار الغمراوي، إلى أن أبرز النقاط المضيئة في 2020، تتمثل في أمرين على مستوى الدولة ككل، الأول هو التأكد من أن الصناعات المحلية نشطة وقوية وقادرة على تلبية احتياجات السوق في ضوء توقف حركة الاستيراد والتجارة العالمية لعدة شهور الأمر الذي ساهم في تنشيط عدة صناعات وطنية بشكل ملحوظ، أما الثاني فهو خاص بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية بمختلف القطاعات في استخدام أدوات وقنوات الاتصالات والتكنولوجيا والعمل عن بُعد، وهي مكتسبات لا بد من الحفاظ عليها حتى بعد الانتهاء من الأزمة نظرًا لما توفره من وقت ونفقات للمؤسسات.

واستطرد الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن قيام البنوك بدور وطني تنموي هدفه الرئيسي دعم الاقتصاد والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وليس زيادة الربحية، يعتبر أحد النقاط المضيئة أيضًا في عام 2020، وهو أمر مطمئن حيث أثبتت الأزمة أن مصر تمتلك قطاعًا مصرفيًّا قويًّا وداعمًا قادرًا على مواجهة الأزمات والعبور بالاقتصاد لبر الأمان.

وأكد الغمراوي، أن من فوائد أزمة جائحة كورونا وضوح الرؤية تجاه عدد من القطاعات التي شهدت نشاطًا بمعدلات أكبر في وقت الأزمة، مما أظهر حاجتها لمزيد من الدعم والاهتمام التمويلي من البنوك ومنها الصناعات الغذائية والدوائية وقطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات التجميعية.

أما عن أبرز النقاط المظلمة قال الغمراوي، إن أبرز سلبيات 2020 بالنسبة لبنك البركة تتمثل في انخفاض هامش الربحية والعائد على رأس المال وحقوق الملكية، مؤكدًا أنها أمور سلبية إذا ما نظرنا إليها بشكل منفصل وفيما يخص التأثيرات الواقعة على المؤسسة، ولكن ضمن الصورة الإجمالية فهي تعتبر نقاطًا إيجابية ساهمت وشاركت في إنقاذ الاقتصاد والعملاء من شبح الركود، كما ساندت كلًّا من الشركات والأفراد في التغلب على الظروف الصعبة فمن ناحية رفع البنك الفائدة على الأوعية الادخارية ومن ناحية أخرى تم منح تسهيلات واسعة للشركات لتسيير أعمالها.

زيادة قدرات الصناعة المحلية وطفرة استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا أبرز النقاط المضيئة في 2020

وأكد الغمراوي، أن البنك المركزي المصري كان شديد الاهتمام بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لشركات القطاع الخاص الذي يعد قاطرة التنمية، وكذلك العملاء من الأفراد في ظل هذه الأزمة العصيبة، وأن المبادرات التمويلية المختلفة للصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة ساندت بقوة في خروج الاقتصاد المصري بأقل خسائر ممكنة من أزمة كورونا التي ضربت أعتى اقتصادات العالم.

وشدد الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، على أهمية استمرار مساندة الحكومة والمركزي والبنوك لشركات القطاع الخاص الوطني التي تنفذ مشروعات وأفكار جديدة وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخلق فرص عمل للمساهمة في الحد من البطالة.

ووصف الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر عام 2020، بأنه عام الرجوع إلى الله، مكتفيًا بالقول بأن العبرة والدرس المستفاد من أزمة جائحة كورونا التي أغلقت حدود الدول وأوقفت مظاهر الحياة هي العودة إلى الله.