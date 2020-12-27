حازم بركات: السيولة كلمة السر في إدارة استثمارات بي إنفسمنتس القابضة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ التركيز على السيولة كانت كلمة السر في خطة رجل الأعمال حازم بركات رئيس شركة بي إنفسمنتس القابضة للاستثمار المباشر، التي كشف عن ملامحها الأساسية لجريدة دوت الخليج، راصدًا التحركات التي اتخذها للعبور بمحفظة استثمارات متنوعة القطاعات إلى مرحلة الاستقرار، وكذلك خطوات الاستفادة من الفرص التي خلفتها أزمة كورونا سواء على مستوى نشاط شركاته القائمة أو اقتناص صفقات جديدة.

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وأوضح بركات أن التحديات بدأت منذ شهر مارس بصورة عنيفة رغم أن الربع الأول من العام سجل مؤشرات أداء مبشرة ونسبة نمو تفوق المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتًا إلى إجراءات الإغلاق وحالة الخوف التي امتدت لنهاية شهر مايو الذي شهد بداية الاستقرار النسبي في الأوضاع.

وقال: “عملنا على وضع خطة لكل شركة على حدة بعد دراسات وافية لكل تفاصيلها المالية مع إدارات الشركات، وذلك مع تركيز خاص على موقف السيولة وآليات توفيرها، لضمان الوفاء بالالتزامات والحفاظ على الموظفين “.

وتضم مظلة استثمارات شركة بي إنفسمنتس كل من شركة مدينة نصر للسكان، وشركة ابتكار للتمويل غير المصرفي التي تستثمر بدورها في شركتي بي ومصاري للدفع الإلكتروني وفيتاس للتمويل متناهي الصغر وأنشطة مالية أخرى، علاوة على شركة جورمية للتجارة الإلكترونية، وفي مجال الطاقة شركة توتال للبترول وإنفينتي سولار للطاقة المتجددة، واستثمارات متنوعة أخرى.

جميع الشركات التابعة اجتازت الفترة العصيبة بنجاح

وأكد بركات أن جميع الشركات التابعة اجتازت الفترة العصيبة بنجاح، مشيرًا إلى أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، سجات نموًّا في المبيعات رغم حالة الهدوء التي يشهدها القطاع قبل أزمة كورونا، وذلك من خلال تخفيض الأسعار وتقديم عروض تدعم زيادة السيولة وتنشيط حركة البيع.

وأوضح بركات “رغم أن أغلب الشركات العقارية واجهت الأزمة عبر عروض تتضمن زيادة مدد السداد والتنازل عن الحصول على مقدمات، قررنا تنفيذ خطة معاكسة تقوم على الحفاظ على فترات سداد عند 6 سنوات مع تقديم خصومات كبيرة تصل إلى 50٪ للسداد الفوري.. والفكرة كانت ناجحة بالفعل وحققت هدفها في جمع سيولة نقدية جيدة، خاصة أن المشروعات منشأة بالفعل”.

مدينة نصر راهنت على تخفيض الأسعار وتقديم خصومات للسداد الفوري ولم تنافس بزيادة آجال السداد مثل باقي المطورين

وتابع: “أداء مدينة نصر سجل زيادة في المبيعات لكن في المقابل انخفضت الربحية عن فترات سابقة بسبب العروض الترويجية، ولكننا في النهاية حققنا هدفًا أهم ومتمثلًا في الحفاظ على حركة الطلب بالشركة رغم كل التحديات المحيطة”.

وعلى الجانب الآخر، أكد بركات أن بعض الشركات التابعة استفاد بالفعل من أزمة كورونا، وفي مقدمتهم شركة جورمية للتجارة الإلكترونية بعد أن اكتسب النشاط أهمية خاصة خلال جائحة كورونا وظروف الاغلاق التي ضاعفت من الاعتماد على الشراء عن بعد، معتبرًا الأزمة ساهمت في تسريع وتيرة تغير ثقافة المستهلك الذي من المرجح أن يبقي على ممارساته الجديدة بعد استقرار الأوضاع.

جورمية وابتكار استفادتا من تزايد الشراء عن بعد خلال كورونا

كما لفت إلى استفادة شركة ابتكار القابضة للتمويل غير المصرفي، بدعم من شركتي الدفع الإلكتروني تحت مظلتها، بعد زيادة الاعتماد عليها، وتكثيف جهود تنفيذ خطة الشمول المالي على مستوى الدولة.

وأكد أن استثمارات الطاقة الشمسية لم تتأثر بالاضطرابات، كما حافظت شركة الجيزة سيستمز على نشاطها، مع تأخير نسبي فقط في تنفيذ المشروعات.

وقال بركات: “محفظة الاستثمارات بشكل عام استفادت من الأزمة، وتحديات النشاط العقاري تمت مواجهتها بإجراءات سريعة، لذلك أنهينا السنة في وضع أفضل من العام السابق، وأتصور أن ميزانية العام لشركة بي إنفستمنس ستسجل نموًّا جيدًا رغم كل الظروف المحيطة”.

إنهاء عمليات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على ما يزيد على 50% بمركز طبي متخصص

وعلى صعيد خطط الاستحواذ الجديدة، كشف بركات عن الاقتراب من إنهاء عمليات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على ما يزيد على 50٪ بمركز طبي متخصص، لافتًا إلى أن أزمة كورونا تسببت في استهلاك فترة زمنية أطول من المتوقع.

بي بي بارتنرز تقود صفقة استحواذ في قطاع التعليم بقيمة تدور حول 500 مليون جنيه

كما كشف عن صفقة استحواذ تقودها بي بي بارتنرز بقطاع التعليم بقيمة تدور حول 500 مليون جنيه، موضحًا أن المفاوضات بدأت تدخل مراحل متقدمة.

وقلل بركات من قوة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، قائلًا: “لقد مررنا بأزمات أكبر من ذلك مثل أحداث يناير 2011 وكذلك 2013، ولكن هذه المرة العامل النفسي مؤثر لارتباط الأزمة بالصحة والبشر أنفسهم”.

وتوقع أن تمتد الفترة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا حتى منتصف العام الجديد، بسبب الموجة الثانية للفيروس، وكذلك لحين الانتهاء من تصنيع ونشر اللقاحات.

ونصح بركات بمتابعة الموقف عن قرب بالشركات والاستثمارات المختلفة، لوضع خطط وحلول سريعة لمواكبة أي تداعيات محتملة، خاصة في حالة الدخول في حالة إغلاق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

الحكومة المصرية تصرفت بدرجة عالية من الحكمة والشفافية

وأكد أن الحكومة المصرية تصرفت بدرجة عالية من الحكمة والشفافية خلال أزمة كورونا، مقللًا من الحاجة لإجراءات إضافية خاصة بعد ضخ حزم تحفيز مالي وإجراءات متنوعة استهدفت تنشيط ودعم القطاعات المتضررة.

واختتم بركات حديثة بتمني عام جديد أفضل من 2020 الذي ما زال يلقي بظلاله السلبية على مساحة كبيرة من توقعات العام الجديد.