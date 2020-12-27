أبو السعد يروي رحلة انطلاق أزيموت الإيطالية على أرض مصر

دوت الخليج _ تحت شعار الثروات تولد من رحم الأزمات، قاد أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، رحلة جذب الشركة الإيطالية لوضع قدم ثابتة بالسوق المحلية، والتحرك لتنفيذ خطة توسع وسط الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا، تقوم على ابتكار منتجات مالية جديدة وتنويع مظلة أدوات الاستثمار المتاحة أمام قاعدة مستثمري الشركة.

طالع.. أزيموت تطلق أول صناديقها المحلية في مصر وتتعاقد مع بنكي القاهرة والأهلى المتحد لتلقي الاكتتاب الخاص

وقال أبو السعد لجريدة دوت الخليج: “التحديات التي واجهتنا بدأت قبل إتمام الصفقة، فالأسواق الناشئة تواجه اضطرابات منذ منتصف عام 2018 لكن شركة أزيموت الإيطالية كان لديها اقتناع تام بالسوق المصرية، لذلك تحركنا بسرعة بعد إتمام الصفقة نهاية العام الماضي في تطبيق نموذج عمل تم اختباره وتنفيذه بالفعل في أسواق شبيهة لمصر من حيث العوامل الاقتصادية والديمغرافية.”

وأوضح أبو السعد أن الخطة واجهت في البداية تحديًا تشريعيًّا يخص عدم السماح لمديري الاستثمار بإطلاق صناديق بشكل منفرد دون تبعية لبنك أو مؤسسة مالية، باستثناء التأسيس في شكل شركة، معتبرًا الخيار الأخير لا يتيح المرونة الكافية لإدارة الاستثمار، ما دفع للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بمذكرة تتضمن الممارسات الدولية، وهو ما لاقى استجابة مع اشتراط عدد من الضوابط التي تضمن كفاية رأس المال والمعايير الفنية الأخرى.

2020 عام الإنجازات.. حصدنا السبق في إطلاق أول صندوق استثمار خيري وأول صندوق من لوكسمبرج للاستثمار في الأسهم المصرية وأول صندوق ادخار تابع لمدير الاستثمار

وتابع: “نعتبر 2020 عام الإنجازات، فقد حصدنا السبق في الخطوات التي نفذت، وأطلقنا أول صندوق استثمار خيري، وأول صندوق من لوكسمبرج للاستثمار في الأسهم المصرية خلال مارس أي في خضم تداعيات جائحة كورونا للتأكيد على دورها في جذب الاستثمار الأجنبي، وأخيرًا أطلقنا أول صندوق ادخار تابع لمدير الاستثمار خلال أكتوبر الماضي”.

ودلل أبو السعد على نجاح صندوق AZ ادخار بسرعة إتمام الاغلاق للطرح الخاص وفقًا للحد الزمني الأدنى المنصوص عليه قانونًا لتلقي الاكتتاب، كما جمع ما يقترب من 300 مليون جنيه رغم أنه كان من المقرر الاكتفاء بخمسين مليونًا فقط للتسريع ببدء النشاط، لافتًا إلى أن حجم الصندوق بلغ مستويات قياسية عند 650 مليون جنيه بما ينافس أكبر صناديق الدخل الثابت، وانخفض نسبيًّا مؤخرًا إلى نحو 600 مليون جنيه.

واعتبر أزيموت أول شركة تلجأ للاعتماد على أكثر من جهة لتلقي الاكتتاب في الصناديق، مشيرًا إلى أن 6 جهات حاليًا تتلقى طلبات الاكتتاب والاسترداد، وجارٍ التوسع حاليا في التعاقد مع جهات جديدة.

وأوضح أن 95% من المستثمرين بالصندوق من عملاء شركته، حيث تفضل شركته الاعتماد على آلية الطرح الخاص التي تتيح الاستهداف المسبق للعميل، وبالتالي تقوم الاستراتيجية على تنويع مظلة المنتجات المتاحة لقاعدة عملاء الشركة وتوفير حلول متنوعة تتيح تنقل الاستثمارات بين الصناديق المختلفة.

وقال أبو السعد: “ما نفذ يمثل باكورة استثمارات أزيموت، ونعتزم طرح سلسلة من الصناديق بالتتابع، وبدأنا منذ شهور في دراسة أكثر من منتج وتجهيزهم للإطلاق قريبًا.. ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت خاصة أنها منتجات تتسم بالابتكار وتتطلب الوقوف على تفاصيل كثيرة”.

وأشار إلى أن شركة أزيموت الإيطالية تدير عددًا ضخمًا من الصناديق يتجاوز 100 صندوق بلوكسمبرج، ما يوفر مجالًا خصبًا للدراسة وانتقاء الأفكار القابلة للتكرار بمصر، وكذلك خلق منتجات مبتكرة جديدة تجمع بين أكثر من فكرة، لافتًا إلى أن التبعية لمؤسسة دولية كبرى ساعدت بصورة كبيرة في توفير الدراسات وأعطت ثقلًا في التحرك والتخطيط.

التلاحم بين فريق العمل نقطة قوة أساسية في رحلة التوسع المستهدفة

واعتبر أبو السعد التلاحم بين فريق العمل بشركته الذي دام لأكثر من 15 عامًا، نقطة قوة أساسية في رحلة التوسع المستهدفة وسط إضطرابات جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الوضع المالي القوي المستند إلى زيادة رأس المال التي نفذت بداية العام، ساهم في توفير البنية التكنولوجية التي أهلت كل العاملين بالشركة للعمل من المنازل مع بداية انتشار الجائحة.

وشدد على أهمية العمل على التأقلم مع التغيرات المتلاحقة التي تعد السمة الرئيسية لهذه الحقبة، وقال: “يجب العمل على تطويع أنفسنا لمواكبة التغيرات، فالعالم كل يوم في تغير جديد والمرونة الفكرية والإدارية والاستثمارية أصبحت عنصرًا في غاية الأهمية”.

وأشار إلى أن انخفاض أتعاب الإدارة يمثل النقطة المظلمة الأبرز بالسوق المحلية، موضحًا أن المنافسة اقتصرت لسنوات على عنصر حرق الأسعار كدليل عن البحث عن منتجات تنافسية، ما ترتب عليه وصول الاتعاب في مصر إلى ما بين 10 و15% من المعدلات المقررة بالأسواق المحيطة.

ضرورة استئناف برنامج الطروحات الحكومية بسرعة في ظل التدفقات النقدية الكبيرة على الأسواق الناشئة

كما طالب بسرعة استئاف برنامج الطروحات الحكومية، في ظل التدفقات النقدية الكبيرة على الأسواق الناشئة، والتي ما زال نصيب مصر منها ضعيفًا للغاية رغم تميز الاقتصاد المصري بعناصر قوة تميزه عن مختلف الأسواق المشابهة.

وأضاف: “البضاعة الجيدة قادرة على الجذب، فعلينا التعجيل بطرح أفضل الشركات المقرر طرحها في البورصة لجذب المستثمرين لمصر بما يتيح عرض باقي الفرص، فنحن لدينا قصة نجاح واقتصاد صلب قادر على الاستفادة من الأوضاع الحالية بصورة أكبر بكثير”.