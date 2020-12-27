محمد ماهر: برايم القابضة أطلقت الذراع التمويلية لتواكب تحديات الجائحة

رنا ممدوح _ أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن جائحة فيروس كورونا كانت أقوى التحديات التي واجهت القطاع خلال عام 2020، موضحًا أن الأزمة أثرت بشكل متفاوت على أنشطة الشركة.

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وقال ماهر في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن الخسائر التي تكبدتها سوق المال المصرية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية 2020 كانت من ضمن التحديات التي واجهت قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام، فعلى الرغم من الحزم التحفيزية التي صاغتها الحكومة لدعم البورصة المصرية، إلا أنها لم تستطيع كسر القالب العرضي بخلاف مؤشر EGX70

ولفت إلى أن تلك الحزم ساهمت في تحسين أحجام التداولات اليومية بالبورصة المصرية لتسجل معدلًا أعلى من مليار جنيه باليوم، وهو ما انعكس إيجابيًّا على نشاط قطاع السمسرة داخل برايم القابضة، ولكنه لم يحقق طفرات نمو قوية نتيجة لانحسار السوق بحركة عرضية خلال 2020، والأداء الباهت للأسهم القيادية.

وعلى مستوى نشاط corporate finance أشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أنه استطاع تحقيق ربحية من خلال جذب فريق عمل جديد إلى نشاط تمويل الشركات، خاصة أنه عانى خلال الأعوام السابقة من الضعف.

وكشف ماهر، أن برايم القابضة اعتمدت على الموارد الذاتية للشركة في تمويل أغلب ما تم توظيفه من استثمارات، بجانب الحصول على ثلاثة تراخيص لممارسة أنشطة التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، كما اخترقت القابضة لنشاط الرقمنة من خلال إطلاق برايم فنتيك خلال 2020.

وألمح بأن حجم الإيرادات المتوقع تسجيلها بنهاية 2020 لن يحقق المستهدف، وذلك بضغط من التداعيات التي سببتها جائحة كورونا وتأثر سوق المال المصرية سلبًا بصفة عامة، مشيرًا أيضًا إلى التوسعات الجديدة التي قامت بها برايم القابضة سواء الجزء الخاص بتراخيص الأنشطة الجديدة أو تأسيس شركات تابعة، متوقعًا أن تؤتي تلك التوسعات ثمارها على إيرادات الشركة خلال الأعوام القادمة.

احتفظنا بجميع الموارد البشرية خلال الأزمة ولم نطبق الزيادة السنوية المعتادة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة وعلى عكس الاتجاه الغالب خلال جائحة كورونا، احتفظت بمواردها البشرية دون الاستغناء عن أي فرد، كما تحملت تداعيات الأزمة دون خفض أجور العاملين لديها، معلقًا: “اتجهنا لتثبيت الأجور ولم نطبق الزيادة السنوية المعتادة فقط”.

وأكد ماهر، اعتماد برايم القابضة في رفع حصتها بمجال المنافسة على عنصرين أساسيين، الأول جودة المنتج المقدم للعملاء، والثاني تطوير قسم البحوث لدى الشركة من خلال تعيين مدير جديد له وفريق عمل قادر على تلبية جميع الاحتياجات، خاصة أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لديه مجال تنافسي واسع عن باقي القطاعات المالية، كما استحدثت الشركة تطبيقًا على الهاتف المحمول لعملاء برايم القابضة لتيسير عمليات السمسرة بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وذكر، أن الشركة عززت من مكانتها في التنافس بتجاهل ضغوطات الجائحة وإطلاق الذراع التمويلية التابعة لها، بشروط سداد ميسرة على العملاء، مؤكدًا أن العائد الإيجابي المحقق منه أثبت نجاح الهدف الأساسي من التأسيس.

وأشار إلى أن التعامل مع الأزمات المفاجئة هو أبرز الخبرات التي اكتسبتها الشركة خلال عام 2020، موضحًا أن كورونا رفعت من استخدام التكنولوجيا بسير العملية الإنتاجية، واتجهت الشركة للاعتماد على الوسائل الرقمية كعقد الاجتماعات والفعاليات المهمة دون الحاجة إلى التواجد الفعلى وتعرض الآخرين للخطر.

وتمنى ماهر ألا تواجه الشركات تحديات بمعدل الصعوبة التي كانت في عام كورونا، فبالرغم من وجود آليات حالية للتعامل مع الأزمات المفاجئة، لكن هذا لا يمنع من أنها تستنزف جزءًا من جهود الموارد البشرية.

واختتم بتقييم أداء الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال عام 2020 قائلًا: “اتجه الدعم الأكبر إلى الشركات الأكثر احتياجًا، ولكن ما زالت سوق المال خارج أولويات أصحاب القرار”.

ووصف ماهر عام الأزمة من خلال 3 كلمات معبرة عن ملخص أحداثها قائلًا: “ربنا ما يعيدها”.