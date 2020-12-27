أبو ظبي الإسلامي يتلقي عرض شراء على حصته في الإسكندرية الوطنية للاستثمارات

رنا ممدوح _ أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامى، عن خطاب ورد إليه من أحمد فاروق – ممثلا عن مجموعة من المشترين الأفراد برغبته في شراء حصة مساهمة المصرف وشركاته التابعة في الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأفاد المصرف في بيان للبورصة اليوم، أن ابو ظبي الإسلامى والتي يساهم فيها بنسبة 9.04% مباشر وبنسبة 84.99% ( مباشر ، غير مباشر).

وحدد الخطاب سعر السهم الواحد 5.32 جنيه.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

وتلقت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية اليوم عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق لشراء نسبة 84.99 % من رأسمال الشركة.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر (ADIB)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري صافي ربح خلال الفترة بقيمة 844.265 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 967.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.335 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح المصرف خلال التسعة أشهر لتسجل 815.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 871.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وحققت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 5.93 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 421.61 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 4.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 318.07 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.