عامر للتنمية تشتري أرض بمساحة 56 فدان في مدينة المنيا الجديدة

رنا ممدوح _ وقعت شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، عقد شراء قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة بمساحة إجمالية 56 فدان.

طالع.. عامر للتنمية تبدأ تطوير أرض بمساحة فدان وألف متر مربع بالحي المالي في العاصمة الإدارية

وبحسب بيان صادر عن المجموعة للبورصة، فقد تقدمت عامر للتنمية على الفور بمستندات إستصدار القرار الوزاري للبدء في تنفيذ مشروع.

وأشارت المجموعة، أن المشروع يعتبر طفرة غير مسبوقة في التطوير العقاري لمنطقة الصعيد، موضحة أن الرسومات الهندسية أعدت ليكون إضافة حقيقية ونقلة نوعية في جودة الحياة لأهالي المنيا.

وفي 10 أغسطس الماضي، أعلنت مجوعة عامر جروب، آخر التطورات الخاصة بأرض مشروع المنيا بالحي السياحي بمدينة المنيا الجديدة، والذي تتولاه شركة “عامر للتنمية السياحية “إحدى شركات المجموعة”.

وقالت إن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة وافق على تعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح شركة عامر للتنمية السياحية في المدينة.

وأوضحت أن التعديل نص على أن تصبح مساحة الأرض 45 فداناً بدلاً من 110 أفدنة بذات الموقع بالحي السياحي بمدينة المنيا الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل.