وزير المالية يعتمد مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

دوت الخليج – اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021.

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وبحسب بيان لوزارة المالية، فقد جرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن مواعيد صرف مرتبات كل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها جرى وضعها بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأوضح أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 24 يناير.

وبدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 26 يناير.

وأضاف عواد أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير.

وبدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 4 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 25 فبراير.

وأشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 23 مارس.

وبدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 25 مارس.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي؛ حيث أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد.