المجوعة المالكة لبنك الإسكندرية تحصد جائزتي أفضل بنك في إيطاليا وغرب أوروبا

دوت الخليج – حصدت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية – المالكة لبنك الإسكندرية، جائزتي أفضل بنك في غرب أوروبا وأفضل بنك في إيطاليا لعام 2020 من مجلة ذا بانكر – فاينانشال تايمز العالمية.

طالع.. بنك إنتيسا الإيطالي يستحوذ على منافسه أوبي بعد موافقة 90% من المساهمين

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها بنك إيطالي على هذه الجائزة.

وأثنت لجنة التحكيم المكونة من خبراء دوليين على الأداء المالي القوي لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية وعملية الاندماج الناجحة مع UBI Banca، والتي نتج عنها كيانًا مصرفيًا ينافس على المستوى الأوروبي.

كما أولت اللجنة أهمية خاصة للدور الحيوي الذي لعبته المجموعة في دعم الاقتصاد والمجتمع الإيطالي خلال جائحة كورونا.

وقال ماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو، إنه بعد الاندماج مع مجموعة UBI، برزت انتيسا سان باولو كأحد أقوى المؤسسات الأوروبية من حيث القيمة السوقية، علاوة على مؤشرات الأداء المالية.

وتابع: “لذلك فإن تكريم ذا بانكر لنا كأفضل بنك في غرب أوروبا لا يعكس فقط تلك النجاحات الهامة، وإنما يؤكد أيضاً أن عملية الاندماج مع UBI مهدت الطريق أمام أساليب الدمج المصرفي المبتكرة، والتي حظيت باهتمام وموافقة السلطات التنظيمية”.

وأضاف روتيني: “الانتماء لمجموعة مصرفية ناجحة وصلبة مثل إنتيسا سان باولو، يمكن البنوك المملوكة لها دولياً من المساهمة بشكل كبير في نجاح المجموعة ككل، حيث تستفيد في أسواقها المحلية من الفرص المشتركة والتناغم في الأداء وأفضل الممارسات المصرفية”.

وتابع: “ولقد جعلت الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذا التعاون المشترك أكثر أهمية من قبل، لذا أطلقنا معاً مبادرات لدعم الاقتصاديات المحلية وعملائنا وزملائنا، وذلك لخلق قيمة للمجتمعات التي تعمل من خلالها المجموعة”.

ومن جانبه، قال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن تكريم ذا بانكر لمجموعة إنتيسا سان باولو بعكس أيضاً دور بنك الإسكندرية بمصر ومساهمته على مدار السنوات في توفير الحلول المالية لدعم الافراد والشركات”.