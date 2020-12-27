السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني والإنشائي

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر.

كما عرض الاجتماع الهيكل الإداري المستقبلي للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في إدارة المدن الذكية.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل.

وأيضًا الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لجميع المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لجميع مرافقها ومنشآتها.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلي نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.