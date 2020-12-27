الحكومة: تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وأدوية بروتوكولات علاج كورونا

وزيرا التعليم والتعليم العالي يعرضان إجراءات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وشدد الاجتماع على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكد كذلك من توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة.

وأيضًا مناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميا، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقا للكميات المطلوبة.

وتتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية.

وأكد شوقي أنها تأتي وفقا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.

ومن جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.