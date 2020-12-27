وزيرة الصحة تؤكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفي لمواجهة الموجة الثانية

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى موقف حالات الشفاء، والاصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ما زالت تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الاسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة.

كما عرضت الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، والتي من بينها مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية.

وأيضًا ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الإكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطي تلك الاحتياجات.

وأكدت الوزيرة، خلال العرض، توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

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وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها، والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات.

ولفتت إلى أنه على المستوى المحلي، فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات.

وأيضًا تصميم هذه الاماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أوالثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح.

وأوضحت وزيرة الصحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.