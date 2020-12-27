وزير الإسكان: الحكومة تنتقل إلى العاصمة الإدارية تدريجيا بدءا من مارس

دوت الخليج – أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة جاهزة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وخاصة وأن معظم المباني الحكومية قاربت على الانتهاء.

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وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن الانتقال التدريجي إلى العاصمة سيبدأ من شهر مارس المقبل، يتزامن معه تشغيل تجريبي لبعض المباني.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية لعدد كبير من الأبراج بالعاصمة الإدارية، وشهور معدودة وستكون معظم المباني الحكومية الرئيسية انتهت من عمليات التنفيذ.