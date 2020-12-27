وزير الإسكان: إصدار اشتراطات البناء الجديدة خلال يناير

دوت الخليج – قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن الحكومة بصدد إصدار اشتراطات البناء الجديدة خلال شهر يناير المقبل.

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وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن الحكومة تستهدف عمرانا متسق الجوانب، يتمتع بشكل جديد.

وتابع: لذلك فإن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن ألا تكون المباني ملتصقة ببعضها، وأن تكون ذات ارتفاع محدد، وسيكون هناك جراجات وفقًا للوحدات السكنية الموجودة بالعقار.

ولفت الجزار إلى أن الوزارة ستبدأ في تطوير القرى لتشمل 1500 قرية بالمحافظات، وذلك في إطار مشروع حياة كريمة الذي يتبناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتم تزويد هذه القرى بالمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وقال، إن تكلفة تطوير مشاريع الصرف الصحي بقرى الصعيد بلغت نحو 22 مليار جنيه، ونعمل جاهدين لتوفير حياة آمنة كريمة لجميع المواطنين.