وزير الإسكان: هيئة المجتمعات أنفقت 67 مليار جنيه على المشروعات في 6 شهور

دوت الخليج – قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على المشروعات من شهر يوليو حتى ديسمبر الجاري، بلغ نحو 67 مليار جنيه.

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وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن معدل الإنفاق الشهري لهيئة المجتمعات يبلغ 12 مليار جنيه.

واشار إلى أن الهيئة تنفذ عددا من المشروعات التنموية باستثمارات تبلغ نحو 10 مليار جنيه، وتعمل في 20 مجتمعا عمرانيا مختلف لخدمة المواطنين.