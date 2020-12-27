نادر سعد: الحكومة تفاوض 3 شركات بينها فايزر الأمريكية للحصول على لقاحات كورونا

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دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع 3 شركات مختلفة للحصول على لقاحات كورونا، وهي: فايزر وسينافورم واسترازينكا.
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وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، أن الحكومة في انتظار العروض الفنية والمالية ومواعيد التوريد لإتمام عمليات التعاقد.
وأشار إلى أن تأخر وصول شحنات لقاح سينافورم يرجع إلى أسباب لوجيستية تخص الشركة الصينية.
وقال إن الشركة أخطرت الحكومة بوصول الشحنات التالية خلال شهر مايو المقبل، ولكن يجرى العمل حاليًا على تقديم هذا الموعد، ولهذا السبب كان التفاوض مع باقي الشركات الأخرى.
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