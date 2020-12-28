مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السويسرية

دوت الخليج – استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية السويسرية Swiss International Air lines القادمة من جينيف، وكان على متنها 126 راكبا.

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وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقدم فريق العلاقات العامة الورود للركاب، وقدموا جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

كما جرى التنسيق لإنهاء إجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل pcr التى يحملها الركاب أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم الى مدينة الغردقة.