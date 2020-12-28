عاجل.. السعودية تمد تعليق الرحلات الجوية والدخول للملكة برا وبحرا

‏⁧‬⁩قررت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن فترة المد ستكون أسبوعا آخر.

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