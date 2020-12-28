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عاجل.. السعودية تمد تعليق الرحلات الجوية والدخول للملكة برا وبحرا

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Ahmed Radwan 0 تبليغ

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‏⁧‬⁩قررت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن فترة المد ستكون أسبوعا آخر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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