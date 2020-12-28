برايم القابضة: العمومية توافق على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ومع غيرها.

طالع.. محمد ماهر: برايم القابضة أطلقت الذراع التمويلية لتواكب تحديات الجائحة

جاء ذلك في إفصاح الشركة المرسل قبل قليل إلى البورصة المصرية.

يشار إلى أن برايم القابضة حققت خسائر مجمعة بلغت 17.08 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، مقابل أرباح 4.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 58.69 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 55.04 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 16.68 مليون جنيه بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.