مال وأعمال

مصر للطيران تعلن تسيير رحلات عودة من المملكة العربية السعودية

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أعلنت شركة مصر للطيران تسيير رحلات مغادرة من المملكة العربية السعودية.

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وقالت الشركة أن القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلات ستبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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