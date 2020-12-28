القابضة المصرية الكويتية: العمومية وافقت على زيادة رأس المال بقيمة 25.6 مليون دولار

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 256.110 مليون دولار إلى 281.721 مليون دولار.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة موزعة على عدد 102.444 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أصليين.

تمول الزيادة من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات.

وحققت الشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح بلغ 118.27 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 110 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل نحو 424.83 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 393.09 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019.

وفي القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتصل إلى 1.52 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 14.7 مليون دولار أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.