مال وأعمال

أسعار البترول تحد من خسائرها بعد إقرار ترامب على حزمة المساعدات الأمريكية

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_ قلصت أسعار البترول خسائرها اليوم بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا.

وتشمل الخطة إنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 بالمئة لتسجل 50.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 48.04 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، “مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم.

لقت خطوة الرئيس الأمريكي ترحيبا لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين وتحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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