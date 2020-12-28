ثروة كابيتال القابضة تغلق الإصدار 34 لسندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت شركة ثروة كابيتال القابضة، الإصدار الرابع والثلاثين لسندات التوريق المصدرة من ثروة للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه.

طالع.. ثروة كابيتال تغلق أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

تخص المحفظة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال تتراوح بين 13 و60 شهراً.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني منحت درجة التصنيف الائتماني AA+ , A, AA للشرائح الثلاث.

ويصبح إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لهذا العام حوالي 6 مليارات جنيه.

وتعتبر ثروة أول وأكبر مصدر من الشركات في مصر يتخذ من سوق المال المصرية قاعدة أساسية لاستراتيجيتها في تنويع مصادر دخل أنشطتها وشركاتها التابعة مما جعلها أحد العناصر المؤثرة في تفعيل وتطوير سوق أدوات التمويل المصري وجعلت منها سوقا جاذبا تتمتع بالسيولة الكافية أمام العديد من الشركات بالقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وقامت شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار وقام بترويج الاكتتاب وضمان التغطية كل من شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وشركة مصر كابيتال وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلى المتحد – مصر، وقام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.

وقال أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي للمجموعة قائلاً:” نجحنا في إصدارات بقيمة 6 مليار جنيه في سوق المال على الرغم من التحديات التي شهدها السوق هذا العام”.

وتابع الصاوي :” أصبح لمجموعة ثروة مكانة متميزة في سوق المال المصري تمكنها دوما من دعم وتطوير السوق عن طريق تفعيل كل ماهو جديد من أدوات تمويلية متعددة والتي تلائم متطلبات الشركات العاملة في السوق ككل وليس فقط مجموعة ثروة”.

وأضاف:” أصبحنا نتكامل مع كافة الجهات الرقابية والمؤسسات المالية لقيادة سوق المال نحو مستويات النمو التي تليق بالاقتصاد المصري، وهو ما يجعل كل العاملين بثروة فخورين بكل الإنجازات التي حققناها سويا في سوق المال على مدار الخمسة عشر سنة الماضية وحتى اليوم”.