مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى سلطنة عمان اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها إلى العاصمة العمانية مسقط اعتبارا من اليوم. طالع.. مصر للطيران تعلن تسيير رحلات عودة من المملكة العربية السعودية وقالت الشركة أن القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان. وطلبت مصر للطيران من عملائها ضرورة إبراز شهادة فحص بنتيجة سلبية من كورونا بحد أقصى 72 ساعة قبل الوصول. كما طلبت توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) لمدة شهر واحد.

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