البورصة تصعد 0.39% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستوى 10626 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.99% و 0.95% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 2.972.201 مليار جنيه على 90 شركة من خلال 1.789 ألف عملية، وتضمنت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

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وذلك في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة أجريوم سابقا – نيوترن حاليا- وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 31 شركة مقابل تراجع 5 شركات في حين لم تتغير أسعار 53.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.932.366 مليار جنيه، منها 2.930.349 مليار جنيه للمؤسسات، و2.017 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بمبلغ 2.929.760 مليار جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 2.606 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.769 مليون جنيه، مقابل 1.163 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.19%، تلاه سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 4.56%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر – بنسبة 4.33%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.96%، تلاه سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 0.54%، ثم سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 0.43%.