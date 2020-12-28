مسئول لبلومبرج: صفقة استحواذ كليوباترا على ألاميدا تدور بين 450 إلى 500 مليون دولار

بلومبرج _ قال مسئول لوكالة بلومبرج أن قيمة صفقة استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية قد تتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار شاملة الديون.

وقال المصدر أن رئيس ومالك شركة ألاميدا الدكتور فهد خاطر، سيصبح ثاني أكبر مساهم في المجموعة المندمجة بحصة متوقعة تبلغ حوالي 25٪ بعد الصفقة .

ستجمع الصفقة بين اثنين من أكبر مقدمي الخدمات الطبية الخاصة في مصر في وقت زاد فيه جائحة الفيروس التاجي من أهمية الرعاية المتخصصة.

نمت شهية المستثمرين لأصول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات الأخيرة بسبب تزايد عدد السكان في المنطقة ونقص الخدمات العامة.

طالع.. كليوباترا توقع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على ألاميدا ..وهيرميس مستشار الصفقة

وأعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا أمس، توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب بمصر واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

وكلفت كليوباترا المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة، ومكتب فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر وذور الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني.

وقامت ألاميدا بتكليف مكتب وايت اند كيس ومعتوق بسيوني وحناوي، وعلى الدين وشاحي وشركاهما وديكرت ال ال بي بدور المستشار القانوني.

وكلفت ألاميدا شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي.

تأتي الصفقة في إطار الخطة التي تتبناها كليوباترا لتحقيق النمو طويل الأجل إلى جانب تعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة.

ووفقا للبيان، ستستفيد كليوباترا من سابقة الأعمال التي تحظي بها ألاميدا ومستعينة بمكانتها الرائدة لمواصلة تعزيز مؤشر الكفاءة التشغيلية.

كما ستساهم الصفقة في دعم خطط كليوباترا للتحول إلى أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يكون الفريق الإداري لشركة ألاميدا تابع إداريا للدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا.

وسوف يتم الإعلان عن مستجدات الصفقة والجدول الزمني المقرر للتنفيذ خلال الفترة المقبلة في حينه.

شركة الاميدا شركة إماراتية وتمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في جمهورية مصر العربية.

ومن مستشفيات ألاميدا السلام الدولي المعادي ودار الفؤاد أكتوبر ودار الفؤاد مدينة نصر والسلام الدولي القطامية المتوقع تشغيلها النصف الأول من 2021.

وأشارت كليوباترا إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة الاميدا ومالكها الرئيسي.

من المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021 شريطة استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية.

ومن بن الموافقات وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الجمعية العامة العادية للشركة.

سيتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناء على عوامل أبرزها تقرير المستشار المالي المستقل ونتائج الفحص النافي للجهالة ماليا وضريبيا وقانونيا وفنيا.

وتعتزم كليوباترا سداد ثمن الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي شركة الاميدا.

ويتم تسوية المديونية عن طريق إصدار أسهم في مستشفي كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة تخصص لصالح مساهمي ألاميدا في زيادة رأسمال كليوباترا.

ومن المتفق عليه أن جزء من سندات الدين القابلة للتحويل النقدي بإتفاق الطرفين لسداد ثمن الصفقة وفقا للألية المتفق عليها في عقد شراء الأسهم.

وبعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال شركة مستشفي كليوباترا لصالح مساهمي شركة ألاميدا لمدة عام من تاريخ قيدها بالبورصة المصرية.

وعند إتمام صفقة الاستحواذ المذكورة سيصبح الدكتور فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباتر مع تعيينه بمنصب نائب الرئيس.

إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة ألاميدا، علما بأن تنفيذ الصفقة هو أمر خاضع للشروط والموافقات والإجراءات.

جدير بالذكر أن الإيرادات المجمعة لمستشفيات ألاميدا بلغت 1.905 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وهو نمو سنوي بمعدل 35%.

فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 129% تقريباً خلال نفس الفترة لتبلغ حوالي 458 مليون جنيه.

وخلال أول 9 أشهر، رصدت القوائم المالية غير المدققة لشركة ألاميدا ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 1.493 مليون جنيه مقابل 1.435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقد نجحت ألاميدا في التعافي من آثار الأزمة مسجلة نمو قوي بنتائج الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2020 مسجلة نمو يتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.