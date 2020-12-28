مال وأعمال

علي بابا توافق على زيادة برنامج إعادة شراء أسهمها إلى 10 مليارات دولار

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وكالات ـ أعلنت مجموعة علي بابا جروب موافقة مجلس الإدارة على زيادة حجم برنامج إعادة شراء جزء من أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة حتى نهاية 2022 من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.

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و أشارت الشركة إلى أنها ستبدأ تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الربع الحالي من العام.

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في الوقت نفسه ذكرت الإدارة الإقليمية لتنظيم السوق في إقليم شيجيانج الصيني إن التحقيق بشأن تورط علي بابا جروب في ممارسات احتكارية اكتمل، وأن الشركة تعاونت مع فريق التحقيق وقدمت المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.

كانت سلطة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار قد بدأت يوم 24 ديسمبر الحالي تحقيقا بشأن احتمال تورط علي بابا جروب في ممارسات احتكارية وبدأت جمع الأدلة ذات الصلة بالأمر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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