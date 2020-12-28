تراجع عجز الميزان التجاري المصري قرب 29% خلال أكتوبر الماضي

سي إن بي سي _ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى لمصر بنهاية شهر أكتوبر 2020 بلغت 2.9 مليــار دولار مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بانخفاض بلغت نسبته 28.8%.

وإنخفضت قيمـة صــادرات مصر خلال الفترة بنسبـة 13.1% لتبلغ 2.2 مليــار دولار مقابل 2.5 مليار دولار مسجلة في أكتوبر 2019، وهو ما أرجعه جهاز الإحصاء لانخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الملابس الجاهـزة بنسبـة تراجع بلغت 6.6%، وكذلك منتجــات البتــرول بنسبة 27.3%، وبترول خام بنسبة 34.3%.

وقياسا على واردات مصر خلال أكتوبر الماضي فقد انخفضت قيمتها 22.8% لتسجل 5.1 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في أكتوبر 2019 ما جاء مدعوما بانخفاض قيمة واردات مصر من بعض السلع وأهمها منتجات بترول بنسبة انخفاض بلغت 32.8%، والبترول الخام بنسبة تراجع بلغت 20.7%.

فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال أكتوبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها القمح بنسبة زيادة 27.1%, وسيارات الركوب بنسبة نمو بلغت 6.2%.