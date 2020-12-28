مال وأعمال

بلتون تقتنص تنفيذ صفقة موبكو

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رنا ممدوح _ علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية قامت بدور السمسار المنفذ لصفقة الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، لكل من البائع والمشتري.

وأعلنت إدارة البورصة أن الصفقة المنفذة تأتي في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتى التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة اجريوم سابقاً “نيوترن حالياً” وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

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وفي 20 ديسمبر الجاري قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إن اتفاقيتي التسوية بين شركة أجريوم سابقاً ( نيوترن حاليا) وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة الأولى- تضمنت نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بأجريوم في موبكو والبالغ عددها 59.573 مليون سهم إلى وزارة المالية.

وبموجب اتفاق التسوية ستقوم أجريوم بالتناول عن كافة الدعاوي التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة، مع العلم بأن إتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنهما أي التزام مالي على شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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