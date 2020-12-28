مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.84% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

طالع.. البورصة تصعد 0.39% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات المحلية

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10674 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.84%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 59.34 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 1.99%، و 1.79% على الترتيب.

وتضمنت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وذلك في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة أجريوم سابقا – نيوترن حاليا- وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 3.369.018 مليار جنيه على 174 شركة من خلال 16.812 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 113 شركة مقابل تراجع 9 شركات في حين لم تتغير أسعار 52.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.943.329 مليار جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.943.465 مليار جنيه، مقابل 136.385 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.936.396 مليار جنيه، منها 2.927.512 مليار جنيه للمؤسسات، و8.883 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.933 مليون جنيه، منها 6.758 مليون جنيه للمؤسسات، و174.895 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.91%، ثم سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 9.86%.

في حين تصدر سهم مصر للزيوت والصابون قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.95%، تلاه سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 6.01%، ثم سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 2.08%.