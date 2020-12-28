ساري العقارية تستهدف تحقيق 2 مليار جنيه مبيعات للغير خلال 2021

تستهدف شركة ساري العقارية تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية 2021.

وفي بيان للشركة، قال الدكتور عبدالرحمن خليل الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة وضعت خطة قوية للعام المقبل اعتمادا على خبرتها فى السوق إلى جانب تعاقدات كبيرة من المشروعات المتنوعة والتى تسوقها تضم أكثر من 150 مشروعا مملوكا لنحو 50 شركة من كبار المطورين بالسوق.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في مناطق متواجدة بها بالفعل وتسويق مشروعات جديدة بها خلال الفترة المقبلة، وهي العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والعين السخنة والجلالة والعلمين وأكتوبر وزايد والساحل الشمالى وذلك في إطار تحقيق التنوع في محفظة مشروعات الشركة وخدمة عملائها.

وأوضح أن الشركة تقدم العديد من الخدمات المتنوعة أبرزها التثمين العقاري، والاستشارات العقارية لمساعدة العميل في اختيار الوحدة التي تتناسب مع متطلباته وقدراته الشرائية.

كما تضم الشركة وحدة للبحوث والتطوير لدعم المسوقين العقاريين والتعرف على التغيرات المستمرة بالسوق واحتياجات العملاء.

وأكد أن الشركة لديها خطط خاصة بخدمات عقارية ستغير من شكل السوق وتدعم الإقبال على المسوقين العقاريين الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن حجم المبيعات السنوية للسوق العقاري والتي تقدرها بعض المراكز البحثية بنحو 300 مليار جنيه سنويا يعكس الحجم الكبير للسوق العقاري وأهميته المؤثرة في الاقتصاد المحلي.