رنا ممدوح _ أعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية – إحدى شركات مصرف أبو ظبي الأسلامي، عن خطاب ورد إليها من المساهم عمرو إبراهيم أبو العيون ممثلا عن مجموعة مستثمرين لشراء كامل أسهم الشركة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سعر شراء السهم الواحد المعروض بداخل الخطاب بلغ 28.5 جنيه. الجدير بالذكر أن مصرف أبو ظبي الأسلامي – مصر، يستحوذ على الحصة الاكبر بهيكل ملكية شركة أسيوط الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 40%، يليه شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 23.35%، ثم عمرو أبو العيون بنسبة 16.18%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة تتلقى عرض استحواذ بسعر 28.5 جنيه للسهم الواحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.