مال وأعمال

الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات _ سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1027 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 3 وَفَيَات وشفاء 1253 حالة .

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وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 202.863 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 660 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 179.925 حالة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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