الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1027 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 3 وَفَيَات وشفاء 1253 حالة . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 202.863 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 660 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 179.925 حالة .

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