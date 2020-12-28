دول الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق بريكست في الأول من يناير

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وكالات _ أعطت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر اليوم لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل .
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وكتب الناطق على تويتر “وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من 01 يناير 2021”.
ومن المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات بحلول الساعة 15,00 الثلاثاء . وسيصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأربعاء.
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