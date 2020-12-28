الشرقية للدخان توقع بروتوكول مع البنك الأهلى لميكنة المتحصلات من التجار

رنا ممدوح _ وقعت شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني-، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصري، لميكنة المتحصلات النقدية لعملاء الشركة من التجار.

طالع..الشرقية للدخان تدرس تسويق منتجات تسخين التبغ بالتصنيع المباشر أو بالتعاون مع شركة عالمية

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا البروتوكول يأتي انطلاق من دور الشرقية للدخان الزيادة في سوق المنتجات الاستهلاكية وحجم التعامل الكبير الذي تمثلة.

واسترشاداً بدورها القيادي في تطبيق نظام الشمول المالي بحصول كافة الشرائح من التجار على الخدمات المالية المناسبة.

ومن هذا المنطلق أشارت الشركة أن الهدف من توقيع البروتوكول مع البنك الأهلى المصري الرائد في مجال دعم ميكنة المدفوعات، هو السعي لتوفير آليات للسداد والتحصيل من خلال آليات إلكترونية لدعم ثقافة الشمول المالي.