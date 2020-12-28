كريديت جو تفوز بالمركز الثاني في مسابقة كأس إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فوز شركة كريديت جو CreditGo لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمركز الثاني في مسابقة «كأس أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية».

وقال بيان صادر عن الشركة إن المسابقة هي الأولى من نوعها في إفريقيا، والتي توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة الفرصة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال.

وتقدم شركة كريديت جو الناشئة تطبيق مبتكر مجاني لأجهزة الهاتف المحمول بنظام الأندرويد وبديل لأجهزة نقاط البيع POS، ويتميز بالسهولة والسرعة عن أجهزة خدمات الدفع الإلكترونية التقليدية.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك الفوز جاء في إطار فعاليات مبادرة “أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، الرئاسية التي تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم لتطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات.

كما تستهدف المبادرة تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.

وقالت شيرين عويس نائب الرئيس التنفيذي لشركة كريديت جو، إن الشركة تسعى إلى إحداث تأثير بارز وملحوظ في المجتمع وبناء أساسًا قويًا للشمول المالي في جميع أنحاء مصر.

وأضافت أن الشركة أحدثت تغيراً قدره 3 مليون نتاج 75000 معاملة قام بها 2500 شخص من مستخدمي كريديت جو، مشيرة إلى أن الشركة تستعد تتطلع أن الوصول قطاع عريض ومتنوع من المصريين.

وتقدم للمسابقة أكثر من 180 متسابقاً من مختلف دول إفريقيا بما في ذلك مصر، تم تصفيتهم إلى 50 متسابقاً، ومن ثمّ إلى 24 متسابقاً.

وبعد ذلك تم تصفيتهم إلى 7 فائزين؛ أربعة منهم في مسابقة التطبيقات وثلاثة في مسابقة الألعاب، وفاز من مصر أربعة متسابقين.

وقامت مبادرة “إفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية” بتخريج 1911 خريج، ليصبح إجمالي الخريجين بالمبادرة 3064 خريج منذ إطلاقها عام 2019.