هاني أمان: الشرقية للدخان بصدد ميكنة متحصلات نقدية تصل إلى مليار جنيه يوميا

فاروق يوسف _ قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – ايسترن كومباني – ، إن ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى تطبيق الشمول المالي، وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال الفترة الجارية.

طالع.. الشرقية للدخان توقع بروتوكول مع البنك الأهلى لميكنة المتحصلات من التجار

وأضاف، خلال توقيع اتفاقية التعاون مع البنك، أن الشركة تحرص على تنفيذ استراتيجية الدولة بتطبيق مفهوم الشمول المالي كونها أكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية في السوق المصري.

الشركة توزع أكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية ما يعادل 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبا

وتابع، أن الشركة توزع أكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية ما يعادل 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبا، وهو ما يجعلها قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكي في مصر للتحول الى النظام اللانقدى.

وأشار إلى أن برنامج ميكنة المتحصلات يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، ويتيح لعملاء الشركة وكافة التجار، من ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدي بجميع معاملاتها بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلى أصحاب الأكشاك انتهاء بمشتري علبة السجائر مرورا بتاجر الجملة والقطاعي وذلك من خلال الدفع الالكتروني ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك تسهيلاً من الشركة لعملائها وتحريك الأموال داخل منظومة مصرفية آمنة.

وتهدف الشركة من خلال البرتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتي تصل إلى مليار جنيه يوميًا.

وأفاد بأنه سيتم بدء تطبيق البرنامج بمحافظة بورسعيد في يناير 2021 وذلك عبر طرق التحصيل المختلفة التي سيتيحها البنك لعملاء الشركة.

وذكر أن البرنامج سيتم تطبيقه تباعًا بكافة محافظات الجمهورية لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التي سينضم إليها اكبر عدد من التجار في السوق المصري ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة.