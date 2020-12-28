كريم سوس: برنامج ميكنة متحصلات الشرقية للدخان يتيح قروض قصيرة الأجل للتجار

فاروق يوسف – قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن برنامج ميكنة متحصلات الشرقية للدخان منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في مصر بهدف دعم عملاء الشركة.

طالع.. الشرقية للدخان توقع بروتوكول مع البنك الأهلى لميكنة المتحصلات من التجار

وأوضح: وذلك من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة ممن ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفي.

وأضاف سوس أن هذه الفئة من التجار تعتمد في تعاملاتها على النقدية وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة في الحصول على الائتمان الكافي لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة.

وتابع: وذلك نظرا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري إلى أن البرنامج يتيح قروض قصيرة الأجل لتجار التجزئة من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات.

وأضاف: وبالتالي توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة في دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع في المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات.

وقال سوس إن أهمية البرنامج تأتي في ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 1.7 مليون مشروع تجاري، وهو ما يشكل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل وهو ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.