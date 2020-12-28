عاجل.. أجريوم مصر تبيع كامل حصتها في موبكو لوزارة المالية مقابل 2.9 مليار جنيه

رنا ممدوح – أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، عن بيع Agrium Egyption Holdings كامل حصتها في رأسمال الشركة البالغ نسبتها 26%، لصالح وزارة المالية.

طالع.. بلتون تقتنص تنفيذ صفقة موبكو

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن أجريوم مصر باعت 59.573 مليون سهم من أسهم موبكو بقيمة إجمالية 2.930.441 مليار جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 49.19 جنيه للسهم الواحد، واضطلعت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 30.75%، تليها وزارة المالية بنسبة 26%، ثم بنك الاستثمار القومي بنسبة 12.8144%، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 7.62%.

وتستحوذ الشركة المصرية للغازات الطبيعية على حصة بنسبة 5.72%، تليها العربية للاستثمارات البترولية بنسبة 3.03%، ثم بنك ناصر الإجتماعي بنسبة 2.56%، والبنك الأهلى المصري بنسبة 2.56%.