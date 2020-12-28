صفقة موبكو ترفع تداولات البورصة قرب 4 مليارات جنيه وEGX30 يصعد 0.69%

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

طالع.. أجريوم مصر تبيع كامل حصتها في موبكو لوزارة المالية مقابل 2.9 مليار جنيه

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10658 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.69%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، ارتفاعاً بنسبة 0.12%، وأغلق عند مستوى 59.11 جنيه.

وصعد مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.77%، و 1.62% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 3.909.936 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 35.265 ألف عملية.

وتضمنت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

وذلك في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة أجريوم سابقا – نيوترن حاليا- ومصر والشركة المصرية النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

وعلمت بوابة دوت الخليج جورنال أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية اضطلعت بدور السمسار المنفذ لصفقة الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، لكل من البائع والمشتري.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 127 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 38.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.934.225 مليار جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 2.934.299 مليار جنيه، مقابل 74.069 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.914.939 مليار جنيه، منها 2.872.194 مليار جنيه للمؤسسات، و42.745 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مشتريات بقيمة 19.285 مليون جنيه، منها 17.739 مليون جنيه للأفراد، و1.546 مليون جنيه للمؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 59.07% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على38.36% والعرب على 2.57% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 80.58% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 19.41%.

وتصدر سهم اسيوط الأسلامية الوطنية للتجارة والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.91%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.63%.

في حين تصدر سهم مصر للزيوت والصابون قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.95%، تلاه سهم مطاحن العليا بنسبة 7.68%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 3.65%.

ويرى إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن مؤشرات البورصة المصرية خالفت المسار المعتاد أن تغلق به كل عام نتيجة لما سببته تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال النمر إنه رغم الأداء الباهت لسوق المال إلا أنه فتح فرص استثمارية لاقتناص أسهم ذات فئة سعرية عالية، اعتماداً على الملاءة المالية لها، والتي لم تكن ستتوفر ما لم يكن هناك أزمة.

وتوقع استمرار الأداء العرضي ذات الاتجاه الواحد لمؤشرات البورصة المصرية حتى نهاية جلسات الأسبوع الجاري

وسلط رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة الضوء على بعض التحديات الهيكلية والتي لم يحدد مصيرها إلا الآن، ومنها: الأوزان النسبية لمؤشر البورصة الرئيسي.

وأوضح النمر أن استحواذ سهم البنك التجاري الدولي على 43% من الوزن النسبي لمؤشر EGX30 وراء مخالفة باللحاق بركب باقي مؤشرات البورصة.

ومن جانبه، قال عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن عام 2020 حقق مقولة ” الأزمات تحقق ثروات” فبغض النظر على مؤشر EGX30 فقد نجح EGX70 في تغطية الخسائر التي تكبدها من أزمة كورونا.

وأوضح أن بعض الأسهم المكونة له حققت معدلات نمو وصلت إلى 500%.

وأكد إمام أن عام الأزمة مهد طريقا من الإيجابيات لتسير به البورصة في عامها الجديد صعودا، ومنها خفض أسعار الفائدة بنحو 4% بجانب المبادرات والحزم التحفيزية من الحكومة.

وحول التحديات المرتقبة، قال إن الرؤية الضبابية حول سيناريو أزمة الموجة الثانية لكورونا وتحور الفيروس المفاجئ قد تدفع المستثمرين لتأجيل خططهم لحين اتضاح الصورة.

وأكد المحلل المالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية أن التعافي مرهون بطرح شركات جديدة إلى البورصة المصرية بالربع الأول من عام 2021، فالطرح الأولى لكيانات هامة تضمن عودة سريعة للمؤسسات.