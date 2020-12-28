يحيي أبو الفتوح: البنك الأهلي يستهدف صغار تجار التجزئة والتحول إلى مجتمع لا نقدي

فاروق يوسف – قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية “ايسترن كومباني” تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المصري المصري، المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

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وأضاف أبو الفتوح، خلال توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة الشرقية للدخان، أن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة ماستركارد، يأتي في ضوء دعم البنك للشريحة الكبرى من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوليها أولوية قصوى في ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومي وكذا فرص عمل واسعة.

وأكد أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية “ايسترن كومباني” وماستركارد تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادي.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي سيكون له دور كبير في عملية التحول الرقمي، خلال الفترة المقبلة.