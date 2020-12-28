الرئيس السيسي يبحث مع مدير روس أتوم الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية “روس أتوم”، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجريجوري سوسنين، نائب مدير “روس أتوم”، وجيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تتطلع إلى محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، والتي يعتز بها الشعب المصري كرمز للصداقة المصرية الروسية.

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وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن “ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي ستنعكس بكل تأكيد في إنشاء المحطة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية”.

من جانبه، أشاد مدير “روس أتوم” بالظروف المواتية والمناخ الاقتصادي والاستثماري الحالي في مصر لإقامة المشروعات التنموية الكبرى المشتركة.

كما وجه التهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعامل الناجح للدولة في احتواء تداعيات جائحة كورونا خلال العام الحالي، وكذلك تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية متفردة على مستوى العالم.

كما أكد مدير “روس أتوم” علي أن علاقات الصداقة الوثيقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي، وتوافر الإرادة السياسية المشتركة لديهما، من أهم العوامل الفاعلة لدعم نجاح مشروع محطة الضبعة الذي يحظى بأولوية لدى روسيا، ومن ثم حرصها على إنجازه وفق المدى الزمني المحدد وطبقاً لأعلى المعايير.

وأشاد في هذا الإطار بالخبرات الفنية للكوادر البشرية والشركات الإنشائية المصرية التي تشارك في إنشاء محطة الضبعة التي ستضيف الكثير لقدرات مصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ودعم عملية التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.